Россиянки выиграли серебряные медали в стрельбе из лука на Олимпиаде

Женская сборная России завоевала серебряные награды в соревнованиях по стрельбе из лука, которые прошли на Олимпийских играх в Токио.

Наши спортсменки в финальном противостоянии проиграли представительницам Южной Кореи со счетом 0:6. Таким образом, Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова стали серебряными призерами 32-х летних Олимпийских игр в Токио.

Южная Корея одержала победу во всех девяти турнирах по стрельбе из лука за всю историю развития Олимпиады. Азиатки подтвердили статус сильнейшей державы в мире в этом виде спорта.