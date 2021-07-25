Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ стартовал в Петербурге

Главный парад в честь Дня Военно-морского флота начался в Санкт-Петербурге. Он станет самым масштабным в сравнении с прошлыми, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В параде принимают участие 54 боевых корабля и катера, а также подводные лодки, парусных судна и 48 воздушных судов. Кроме того, в нем задействовано более 4000 военнослужащих.

Данный парад является пятым по счету. По словам главы оборонного ведомства России Шойгу, мероприятие в честь праздника является самым масштабным и грандиозным за всю историю проведения таких парадов. Однако в виду сложившейся эпидемиологической обстановки было принято решение провести его без участия зрителей.

"Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия", — заявила глава Управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

Сообщается, что на Сенатскую площадь, где установлены трибуны, допущены только специальные гости. Среди главных зрителей военно-морского парада президент России Владимир Путин.