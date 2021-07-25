Сборная России разгромила Монголию на ОИ по уличному баскетболу

Женская сборная России по уличному баскетболу одержала убедительную победу над своими соперницами из Монголии в рамках баскетбола 3х3 в Токио.

Равной борьбы телезрители так и не увидели. Россиянки с первых минут начали доминировать над своими соперницами по баскетбольной площадке. Монголки не смогли ничего противопоставить более классному сопернику и проиграли с разгромным счетом 5:21.

Следующий матч сборная России проведет против национальной команды Соединенных Штатов Америки 25 июля. Встреча между соперницами начнется в 15:25 по московскому времени.