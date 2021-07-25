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«Черная метка» Германии сулит Зеленскому позорную отставку или скамью подсудимых

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«Черная метка» Германии сулит Зеленскому позорную отставку или скамью подсудимых

Власти Германии и США готовят план по «устранению» президента Украины Владимира Зеленского. Совсем скоро политик поймет, что ему уготовили западные партнеры, и начнет мечтать о скорейшей отставке. Об этом в эфире «Время покажет» заявил немецкий политолог Владимир Сергиенко.

Причем, по словам эксперта, о готовящемся заговоре Берлина и Вашингтона в офисе Зеленского пока даже не подозревают. Хотя еще в начале лета Германия послала Киеву четкий сигнал о дальнейшей судьбе президента.

Такой «черной меткой» стала статья в авторитетном издании Deutsche Welle, в которой описывался конфликт украинского лидера с Конституционным судом. Немецкие журналисты обвинили Зеленского в насильственном захвате власти и предрекли ему большие проблемы на Украине.

«Черная метка» Германии сулит Зеленскому позорную отставку или скамью подсудимых
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

По мнению Сергиенко, это было не просто «последним китайским предупреждением», а откровенным изложением дальнейшей судьбы Зеленского. Однако эту «черную метку» украинский лидер считать так и не смог.

«Ему грозит не только отставка. Ведь "черная метка", которую он получил, сулит ему кое-что похуже. В логике того, что его подготавливают к импичменту, на самом деле крутится другая логика. Его ведут к тому, что ему предстоит очень длинная процессуальная тяжба с Конституционным судом Украины. Зеленскому грозит не импичмент, ему грозит конкретно скамья подсудимых», — предрек Сергиенко.

Последний шанс на «спасение» может представиться Зеленскому на планируемой встрече с американским коллегой Джо Байденом. Однако политолог уверен, что Берлин действует в связке с Вашингтоном, который точно так же стремится избавиться от «токсичного» партнера.

«Черная метка» Германии сулит Зеленскому позорную отставку или скамью подсудимых
flickr.com  / Gage Skidmore

«Зеленский себе вырыл яму и еще пока не понял смысла этого послания ФРГ. Когда поймет — будет мечтать об отставке, даже если она будет позорной», — подытожил Сергиенко.

Впрочем, его коллега Дмитрий Солонников призвал не верить в подобные теории заговора, поскольку действующий президент Украины едва ли походит на лидера, от которого хотят избавиться другие страны.

«Не думаю, что официальные власти ФРГ и США настолько демоничны, что планируют операции по отставке и отстранению от власти каких-либо лидеров. Такие инциденты крайне редки, случаются раз в десятилетие и проводятся против совсем уж одиозных личностей», — указал политолог.

«Черная метка» Германии сулит Зеленскому позорную отставку или скамью подсудимых
Global Look Press  / Doug Mills / Consolidated News Photos

С другой стороны, угроза импичмента для Зеленского действительно существует, однако Запад не станет использовать эту тему в качестве основной политики в отношении Украины. «Устранить» президента могут только в том случае, если все его противники одновременно сплотятся.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Зеленский приедет в Вашингтон 30 августа. Она добавила, что эта встреча подтвердит «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Однако на следующий день ряд американских конгрессменов попросил Белый дом изменить дату визита. По словам республиканца Теда Круза, в это время члены парламента будут находиться в отпуске.