Женская сборная России по стрельбе из лука выступит в финале ОИ-2020

Российские лучницы вышли в финал командного олимпийского турнира в Токио.

Женская сборная России по стрельбе из лука обеспечила себе серебро летней Олимпиады в Токио. В полуфинале турнира Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова обыграли немок. Встреча завершилась победой сборной России со счетом 5:1. В другом полуфинальном матче южнокорейские лучницы обыграли белорусок.

Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает на 32-й летней Олимпиаде под флагом ОКР. Турнир в Токио завершится 8 августа.