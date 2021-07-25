Путин поприветствовал моряков в Кронштадте перед парадом ко Дню ВМФ

Президент России Владимир Путин провел осмотр кораблей и судов ВМФ РФ перед главным военно-морским парадом.

Путин на катере завершил осмотр на Кронштадтском рейде. Проходя мимо каждого, он приветствовал военнослужащих и поздравлял их с профессиональным праздником. Само мероприятие в честь 325-летия российского флота начнется в 11:00. В нем будут принимать участие свыше 4000 военнослужащих, 54 корабля, подводные лодки, катеры и суда снабжения. В воздушной части задействованы 48 летательных аппаратов.

Будет проведено два парадных строя — в Кронштадте и на Неве. В Петербурге продемонстрируют малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера.