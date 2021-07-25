Испанка Соррибес-Тормо выбила первую ракетку мира Барти в первом круге ОИ-2020

Сара Соррибес-Тормо переиграла возглавляющую рейтинг WTA Эшли Барти в матче первого круга олимпийского турнира в Токио.

Первая ракетка мира Эшли Барти из США 25 июля выбыла из борьбы за медали 32-х летних Олимпийских игр. В матче первого круга она уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо. Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась поражением лидера рейтинга WTA со счетом 4:6, 3:6.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В церемонии открытия турнира принимал участие 126-й император Японии Нарухито. Из-за сложной эпидемиологической обстановки все соревнования в рамках ОИ-2020 проходят без зрителей.