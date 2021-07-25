Следователи изъяли патроны у предполагаемого убийцы полицейского в Ставрополе

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у предполагаемого убийцы замначальника уголовного розыска МВД России в Ставрополе и изъяли у задержанного патроны и обоймы.

В рамках расследования уголовного дела будет проведено несколько экспертиз, в том числе баллистическая и дактилоскопическая. Правоохранители осуществляют необходимые следственные действия. Готовится ходатайство для заключения подозреваемого под стражу, сообщает СК РФ по Ставропольскому краю.

Ранее силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Ставрополе. Предполагаемый убийца девять раз выстрелил в заместителя начальника местного уголовного розыска, отчего тот скончался.