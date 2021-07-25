Шойгу поздравил российских ветеранов и военнослужащих с Днем ВМФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил и поздравил военных и ветеранов с Днем Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В День ВМФ глава Минобороны выразил благодарность военнослужащим Вооруженных сил РФ и поздравил их с праздником. Также министр пожелал и дальше достойно служить на благо страны.

"Поздравляю всех с праздником и благодарю за преданную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества!", — сказал Шойгу.

Кроме этого, глава оборонного ведомства отдал приказ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, а также Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Североморске, Каспийске и на территории пункта базирования Военно-морского флота в порту Тартус, расположенного в Сирии.