Вакцинированных от коронавируса предупредили об опасности гамма-штамма

Вакцинированные от коронавирусной инфекции граждане все равно могут заразиться штаммом "Гамма".

Дело в том, что прививка защищает только от тяжелого протекания инфекции. Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

"Любой вирус может пробить иммунную систему", — объяснила она.

Однако если организм совсем не готов к встрече с болезнью, то ущерб будет сильнее. Но в том случае, если человек привит, он либо отразит атаку инфекции, либо, если вирус пробьется, вакцинированный получит небольшой вред.