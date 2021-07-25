Судно опрокинулось в заливе Хунхайвань на юге Китая

Инцидент с опрокидыванием инженерного судна произошел утром 25 июля в заливе Хунхайвань. В результате происшествия в воде оказались 70 человек.

Авария произошла примерно в 11:00 по местному времени (06:00 по Москве). На место инцидента незамедлительно отправились три корабля с группой из 16 спасателей на борту, передает Shenzhen Daily.

О пострадавших и погибших в результате происшествия не сообщается. Участок залива Хунхайвань, где перевернулось судно, находится на территории городского округа Хуэйчжоу в провинции Гуандун.