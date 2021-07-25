Шпажист Бида прошел в 1/8 финала турнира по фехтованию на Олимпиаде

Россиянин Сергей Бида пробился в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию на шпагах на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио.

В 1/16 финала Бида обошел гражданина США Яссера Рамиреса, поединок закончился со счетом 15:2. За выход в 1/4 финала соревнований россиянину предстоит сразиться с японцем Коки Нано. Поединок начнется в 9:00 по Москве.

Другой спортсмен Карен Хачанов победил в первом круге одиночного разряда теннисного турнира. Россиянин обыграл японца Йосихито Нисиоку со счетом 3:6, 6:1, 6:2.