Теннисист Хачанов одержал победу в первом круге одиночного разряда на ОИ

Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем первого круга одиночного разряда на Олимпийских играх в Токио.

Теннисист из России в воскресенье обыграл представителя японской команды Йосихито Нисиоку со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Соревнование между игроками длилось на протяжении 1 часа 49 минут. Следующий турнир у Хачанова состоится с победителем матча, в котором будут состязаться словацкий игрок Лукаш Клейн и представитель австралийской команды Джеймс Дакворт.

Российский спортсмен занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Хачанов уже проявил себя на турнирах Большого шлема, выйдя в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции и Уимблдона.