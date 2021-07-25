Дегтярев сдал в ЦИК подписи для участия в выборах губернатора

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал в избирательную комиссию документы в поддержку своего выдвижения в губернаторы края.

Согласно данным краевой избирательной комиссии, Дегтярев подал в комиссию пакет документов для выдвижения своей кандидатуры от ЛДПР. Решение о регистрации или отказе в регистрации примут до третьего августа.

Ранее возглавлявшего комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева назначили врио главы региона в июне 2020 года. Досрочные выборы губернатора региона состоятся 19 сентября.