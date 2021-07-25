Военно-морской парад на День ВМФ прошел в столице Приморья

Военно-морской парад по случаю Дня ВМФ прошел на главной базе Тихоокеанского флота России (ТОФ) во Владивостоке. Вечером жителей ждет праздничный салют.

Принимающим парад выступил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. На борту катера "Ураган" он обошел парадный строй, поздравляя моряков с профессиональным праздником.

Парад прошел при участии семи кораблей, среди которых флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный" и другие. Среди иностранных суден на празднике были представлены два корабля ВМС Вьетнама.