Министр цифрового развития Амурской области Курдюков умер после драки на турбазе

Глава министерства цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков скончался. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Смерть могла наступить в результате травм, которые Александр Курдюковполучил на туристической базе. Министр цифрового развития и связи был избит во время отдыха. С места происшествия его увезли в больницу, сообщали СМИ.

"Вчера вечером умер Александр Курдюков. Работали с ним в правительстве. Светлая память. Ушел очень рано", — написал Василий Орлов в своем Telegram.

Александр Курдюков родился в Благовещенске. Он окончил Амурский государственный университет. С января текущего года занимал должность министра цифрового развития и связи региона.