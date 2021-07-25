Стрелок из пневматического пистолета Бацарашкина принесла России первое золото на ОИ

Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Награда 24-летней Бацарашкиной стала первой золотой медалью в копилке команды России. Спортсменка улучшила свой результат с прошлых Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где завоевала серебро.

Второе место заняла болгарка Антоанета Костадинова (239,4), отстав от Бацарашкиной (240,3) на 0,9 очка. Бронзовую медаль получила китаянка Цзян Жансинь, ее результат — 218,0 балла.