Мураев: Зеленский начал видеть реальное отношение Запада к Украине

Украинский президент Владимир Зеленский начал реально смотреть на вопрос отношения Запада к стране. Так считает бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Киев должен внести изменения в сотрудничество с Евросоюзом в экономической сфере. Украина, по словам Мураева, открыл свой рынок перед ЕС, что стало губительным для местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей. В ответ на это страна получает бесконечные обещания вступления в Евросоюз.

"В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда?" — пояснил Мураев в эфире канала "Наш".

Однако в действительности ЕС понимает, что не "прокормит" Украину и не поднимает ее до своего уровня. В качестве примера экс-депутат привел Великобританию, которая покинула содружество, понимая его экономические проблемы.