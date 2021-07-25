Украинская авиакомпания SkyUp переодела стюардесс в спортивную одежду

Авиаперевозчик SkyUp обновил форму экипажа. Бортпроводники теперь будут работать в удобных кроссовках, брюках и пиджаках свободного кроя.

Украинская авиакомпания решила сменить традиционную одежду стюардесс на более удобную. Туфли на каблуках заменили кроссовками от Nike, а фирменный платок теперь будет крепиться не на шее, а на плече, передает Avianews.com.

"Это одежда для активных, смелых, ярких; для тех, кто не любит лишнего официоза, но ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и справляется с ними. Форма для открытых новому, тех, кто любит путешествия и жизнь", — объяснили в компании.

Макияж стюардесс также претерпел изменения. Он станет деликатным, сохраняющим естественность. Прически тоже станут более свободными, чтобы подчеркнуть идею стиля SkyUp Champions.