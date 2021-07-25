Рапиристка Дериглазова пробилась 1/8 финала олимпийского турнира

Россиянка Инна Дериглазова одержала победу в 1/16 финала турнира рапиристок на Олимпийских играх в Токио и пробилась в следующий этап соревнований.

В прошедшем бою Дериглазова с крупным счетом одержала победу над спортсменкой из Польши Мартиной Елинской. Матч завершился со счетом 15:8 в пользу российской рапиристки.

В будущей схватке Дериглазова будет бороться за путевку в четвертьфинал олимпийского турнира. Ее соперницей станет победительница пары Мартина Батини (Италия) — Фанни Крейш (Венгрия).