Экс-врач Белого дома сомневается в когнитивных способностях Байдена

Обеспокоенность когнитивными способностями президента США Джо Байдена высказал член палаты представителей Конгресса США Ронни Джексон, который был врачом в Белом доме.

Джексон уверен, что нынешний американский лидер не сможет завершить свою президентскую каденцию. Байден или подаст в отставку самостоятельно, или его освободят от должности единогласным решением вице-президента и министров.

Экс-врач пришел к этим выводам после того, как просмотрел несколько выступлений Байдена на публике. Из-за частой путаницы в словах и оговорок Джексон считает, что президенту следует пройти тест на когнитивные способности.