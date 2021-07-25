Вертолеты Ми-8АМТШ-ВН поступят на вооружение войск России в ноябре 2021 года

Первую партию транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поставят российским войскам в ноябре 2021 года. Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Сдача первой партии новейших вертолетов планируется до 10 ноября текущего года. По словам Андрея Богинского, холдинг обеспечен заказами по Ми-8АМТШ-ВН не только в 2021 году, но и в следующем, передает ТАСС.

Вертолеты оснащены новым локатором изготовления НП "Заслон". Устройство позволит повысить дальность обнаружения и идентификации целей. Главная особенность Ми-8АМТШ-ВН заключается в применении двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм на специальной подвеске. Экипажу воздушного судна будут доступны новая навигационная система, поисковый прожектор с инфракрасным излучателем, автопилот.