Трамп назвал возмутительными заявления о взломе ноутбука сына Байдена Россией

Обвинения российских спецслужб во взломе ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера возмутительны. Об этом заявил бывший глава американского государства Дональд Трамп.

Он обратил внимание, что Демократическая партия делает Россию крайней во всех инцидентах. Американская действующая власть при этом не высказывает обвинений в адрес каких-то других государств.

"Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно", — заявил Трамп на очередном митинге.

Экс-хозяин Белого дома также воспользовался случаем и в очередной раз упрекнул Джо Байдена в "неправильной" политике. Трамп обвинил президента в отмене санкций против "Северного потока — 2".