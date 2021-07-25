Трамп заявил о разрушении США при новой администрации Байдена

Бывший американский лидер Дональд Трамп проводит митинг в Аризоне. Он в очередной раз заявил о том, что последние выборы президента США были подтасованы.

Трамп заявил, что прошедшее голосование было самым коррумпированным, жульническими и нечестным во всей истории США. По его словам, об этом знают демократы, американский народ и другие страны.

"Нашу страну разрушают. У вас (республиканцев. — Прим. ред.) не будет будущего в 2022 или 2024 году, если вы не узнаете, как они жульничали с сотнями тысяч и миллионами голосов", — заявил Трамп.

Экс-лидер призвал бороться за свои права и пытаться отстаивать места для Республиканской партии США. При этом не все бывшие сторонники поддержали политика после его провала на выборах.