Бастрыкин выступил с поздравлением в День сотрудника органов следствия

Следователь всегда олицетворял собой закон и справедливость. Такое заявление сделал глава СК России Александр Бастрыкин во время поздравления в честь профессионального праздника.

По словам Бастрыкина, за минувшее десятилетие в Следственном комитете произошли крупные структурные преобразования. Благодаря им удалось оптимизировать штатную структуру и увеличить количество как следователей, так и криминалистов.

"Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования, и важно сохранять и укреплять оказанное доверие плодотворной деятельностью", — подчеркнул Бастрыкин.

Глава СК России отметил, что работа следователей всегда олицетворяла собой закон и справедливость. Бастрыкин напомнил, что страна ставит перед сотрудниками органов следствия серьезные задачи, поэтому необходимо проводить соответствующую работу, поскольку "заслужить доверие мы можем только высочайшим профессионализмом".