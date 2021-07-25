Два участника рэп-концерта в Калифорнии погибли после начавшейся перестрелки

Перестрелка всколыхнула зрителей рэп-концерта в Калифорнии. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, передали в местном полицейском управлении.

Инцидент произошел в городе Сан-Рафел. Полиция получила сообщение о начавшейся перестрелке в ночь на субботу. Помимо двух убитых, четверо из находившихся на мероприятии также получили ранения.

В результате стрельбы один человек погиб на месте, другой скончался после госпитализации. Сообщалось, что некоторые из раненых хотели скрыться на автомобилях, однако были пойманы полицейскими.