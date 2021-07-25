Авиасалон МАКС-2021 за четыре дня принял около 103 тыс. человек

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 за четыре дня работы принял около 103 тысяч человек. Об этом сообщили в дирекции мероприятия.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 открыл свои двери для посетителей в Жуковском с 20 по 25 июля. Первый день мероприятия прошел при участии почти семи тысяч гостей. На следующие сутки авиасалон МАКС-2021 посетили уже 16 тысяч человек, передает ТАСС.

"В пятый, предпоследний день работы МАКС-2021 посетили 39 тысяч 840 человек", — рассказал представитель дирекции.

Общие число гостей Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском составило почти 103 тысячи человек. Такой результат был достигнут всего за четыре дня.