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Политолог Солонников опроверг слухи о заговоре Запада против Зеленского

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Политолог Солонников опроверг слухи о заговоре Запада против Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не соответствует портрету политика, против которого устраивают заговоры целые государства. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников.

Киев считает, что американский лидер Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель разработали план по лишению Зеленского президентского кресла. Политолог уверен, что угроза должности главы Украины появилась уже давно, и Запад здесь ни при чем, передает "Пятый канал".

"Не думаю, что официальные власти ФРГ и США настолько демоничны, что планируют операции по отставке и отстранению от власти каких-либо лидеров. Такие инциденты крайне редки, случаются раз в десятилетие и проводятся для совсем уж одиозных личностей. Но подобные планы могут быть у руководства различных силовых ведомств и крупных организаций", — отметил Солонников.

Он подтвердил, что угроза импичмента Зеленскому действительно существует. Украинского лидера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, он также имеет тяжбу с Конституционным судом. Политолог пояснил, что ничего необычного в этой ситуации нет.