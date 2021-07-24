Четыре ребенка травмировались при обрушении аттракциона в Северной Ирландии

Аттракцион Funfair рухнул в столице Северной Ирландии Белфасте. Среди пострадавших оказались четыре ребенка, которых увезли в больницу.

Многочисленные машины экстренной помощи выехали в гавань Каррикфергус в Белфасте. Именно там находится фестиваль Planet Fun, в котором расположены аттракционы. Кроме детей пострадали другие люди. У них диагностировали травмы ног.

Согласно предварительным данным, ни одна из полученных травм не считается серьезной. Подробности инцидента выясняются. Почему рухнул аттракцион, пока не сообщается. На месте работают спецслужбы, пишет Daily Mail.