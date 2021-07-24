Поисковики обнаружили останки свыше десяти солдат ВОВ под Ростовом

Останки солдат времен Великой Отечественной войны были найдены в ходе земляных работ в Ростовской области. Предварительно, на месте захоронения находятся кости 15-20 человек.

Части костей были обнаружены в Аксайском районе. Останки принадлежат советским и немецким воинам, которые погибли осенью 1941 года во время наступления врага на Ростов-на-Дону, сообщили в управлении информполитики правительства региона.

"На месте страшной находки работает сводный отряд поисковых объединений Дона в количестве 15 человек", — отметили в ведомстве.

Кроме останков поисковики обнаружили патроны, детонаторы и каски. Отмечается, что на некоторых черепах есть следы осколочных ранений. Они, предположительно, были получены в ходе схватки. Раскопки продолжаются.