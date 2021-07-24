Голы Смолова и Жемалетдинова принесли "Локомотиву" волевую победу над "Арсеналом"

Столичный "Локомотив" победил тульский "Арсенал" (3:1) в матче первого тура РПЛ. Победу москвичам принесли голы Смолова и Жемалетдинова, забитые в конце игры.

Встреча двух команд прошла в Черкизове. "Арсенал" открыл счет на 22-й минуте, отличился Сергей Ткачев. Однако в последнюю десятиминутку игра начала принимать неожиданное развитие.

Вплоть до 80-й минуты тульский клуб был впереди, под конец "железнодорожники" забили три гола за девять минут. Сначала дублем отметился Рифат Жемалетдинов (80-я и 86-я минуты), а уже преимущество "Локо" закрепил Федор Смолов (89).