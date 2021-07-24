"Спартак" уступил "Рубину" на выезде впервые с 2014 года

Казанский "Рубин" на своем поле победил московский "Спартак" со счетом 1:0 в матче первого тура Российской Премьер-лиги. "Красно-белые" проиграли в Казани впервые с 2014 года.

Единственный мяч встречи забил защитник Илья Самошников на 49-й минуте. На 38-й минуте игрок "Спартака" поразил ворота "Рубина", однако гол не засчитали из-за нарушения в атаке. Также на 63-й минуте форвард хозяев Джордже Деспотович смог забить "красно-белым", однако взятие ворот также не зафиксировали из-за положения вне игры.

Прошедший матч стал первым опытом Руя Витории в амплуа главного тренера "Спартака". На матче в Казани присутствии 14 409 зрителей.