Самолет Як-40 с электродвигателем испытали на авиасалоне МАКС-2021

Экспериментальный самолет Як-40 с электрическим авиадвигателем совершил первый полет в рамках авиасалона МАКС-2021. Испытания прошли штатно.

Демонстративный полет самолета Як-40 состоялся на Международном авиационно-космическом салоне. Воздушное судно оснащено гибридной силовой установкой, в основе которой газотурбинный двигатель и сверхпроводниковый электродвигатель.

"Полет прошел штатно", — заявили в Фонде перспективных исследований.

Испытывать гибридную установку в составе самолета Як-40 начали в феврале в Новосибирске. Электродвигатель создан компанией "Суперокс". Его мощность составляет 500 кВт. Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в Жуковском Московской области.