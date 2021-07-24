Первая партия российского "Спутника Лайт" поступила в Сирию

Сирия получила первую партию российского препарата от коронавируса "Спутник Лайт". Вакцину доставили в международный аэропорт Дамаска.

Российскую вакцину "Спутник Лайт" доставили в Сирию вместе с партией тестов для выявления коронавирусной инфекции. САР стала еще одной страной, куда поставляются препараты от COVID-19 отечественного производства.

Регистрацию четвертого препарата от коронавируса "Спутник Лайт" объявили в мае текущего года. Первая вакцина "Спутник V" появилась в России в августе 2020 года. Граждане РФ могут привиться "ЭпиВакКороной" от центра "Вектор" или "КовиВаком" от центра Чумакова.