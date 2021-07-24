Матвиенко обсудила с главой Сената Узбекистана вопросы межпарламентского сотрудничества

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высоко оценила сотрудничество парламентариев России и Узбекистана и выразила уверенность в укреплении диалога.

Матвиенко провела телефонные переговоры с главой Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество.

По словам спикера Совета Федерации, межпарламентская работа является одной из важнейших составляющих отношений между Россией и Узбекистаном. Матвиенко и Нарбаева также отметили, что российско-узбекистанский парламентский диалог будет развиваться и укрепляться в дальнейшем.

В заключении переговоров Валентина Матвиенко поздравила коллегу из Узбекистана с днем рождения.