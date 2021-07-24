Заразность гамма-штамма COVID-19 среди привитых Pfizer-BioNTech достигла 60%

Вспышку COVID-19 зафиксировали среди работников шахты в Гвиане, 25 человек из них были привиты вакциной Pfizer-BioNTech.

Гамма-штаммом коронавируса заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата, выяснили ученые из Франции и Гвианы. Почти 90% зараженных жаловались на одышку и лихорадку. Госпитализация инфицированным не потребовалась.

Столь низкая эффективность Pfizer-BioNTech стала неожиданностью для исследователей, так как в ходе испытаний in vitro вакцина одинаково успешно нейтрализовала штаммы "Бета" и "Гамма".