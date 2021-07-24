Индийские разработчики испытали новую зенитную ракету в штате Одиша

Индия завершила летное испытание зенитной ракеты Akash NG. Пробная ракета была запущена с наземной платформы на полигоне в штате Одиша.

Сообщение о тестовом пуске передало издание Defense World. Пуск произвели члены команды от Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и представители от консорциума компаний BDL & BEL. Им поручили разработать отечественный зенитный комплекс, который превосходил бы в своих характеристиках все существующие в индийских войсках аналоги.

В BDL & BEL пока не торопятся хвастаться достигнутыми успехами, однако отмечают, что их детище представляет собой революционно новое поколение индийских зенитных ракет, и с их помощью армия Индии сможет перехватывать высокоманевренные угрозы. К ним относятся истребители, беспилотники и крылатые ракеты.