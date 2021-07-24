"Газпром": никто не предлагал Украине покупать российский газ

Представители российской компании выступили с официальным комментарием, который объясняет ошибку главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Заявление председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко о том, что Украина не согласится на "дискриминационные" условия, неуместно, потому что обращение было направлено к Германии.

"Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким", — приводит текст комментария ТАСС.

Глава "Газпрома" Миллер также сказал, что допускает увеличение объема транзита после 2024 года.