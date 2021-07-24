Подмосковные врачи вылечили от коронавируса 102-летнего ветерана ВОВ

Ветеран ВОВ Николай Багаев из подмосковного города Королев сумел вылечиться от коронавируса в возрасте 102 лет.

Глава города Александр Ходырев отметил терпение ветерана и его волю к борьбе. Багаева дважды ранили во времена войны, однако он возвращался в строй. По мнению врачей, ветерану удалось вылечиться благодаря силе духа и поддержанию здорового образа жизни.

Багаев признался, что видел, как тяжело было медикам лечить его от заболевания. Ветеран выразил врачам огромную благодарность и назвал их героями. По словам пациента, он второй раз родился в свои 102 года.