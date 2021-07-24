Милонов считает, что трансгендеры и лесбиянки не должны участвовать в Олимпийских играх

Известный своими категоричными высказываниями депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Игры перестали быть Олимпиадой, потому что в них стали участвовать трансгендеры.

Парламентарий пожелал участвующим в соревнованиях атлетам удачи, отметив, что спортивное мероприятие такого уровня — безусловно, замечательно. Однако нынешние Игры уже нельзя назвать Олимпиадой, считает Милонов. По его мнению, лучше посмотреть какой-нибудь хороший советский фильм, например, "Место встречи изменить нельзя". Это принесет больше приятных ощущений, считает депутат.

"Если мир не одумается, можно российский Олимпийский комитет просто расформировывать и заниматься русской традиционалистской Олимпиадой. Эти соревнования уже сейчас можно спокойно переводить на 888 телеканал и не занимать наше эфирное время этими уродствами", — приводит слова Милонова Sport24.

Все негодование политика связано с участием трансгендеров и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией на Олимпиаде-2020. Игры в Токио стали первым случаем подобной практики. Парламентарий убежден, что никому не интересно наблюдать за выступлениями "трансгендеров сумасшедших". Участие женщин в мужских видах спорта и наоборот — ненормально, резюмировал Милонов.