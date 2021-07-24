Украина намерена лишать гражданства за наличие российского паспорта

Российский паспорт может стать причиной лишения украинского гражданства. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде.

Информация появилась на сайте парламента. Текст законопроекта еще не обнародовали. Известно, что сейчас документ передали на рассмотрение руководству. Инициатива предусматривает лишение гражданства за получение российского паспорта.

Ранее стало известно, что срок оформления российского паспорта сократили до пяти дней. Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.