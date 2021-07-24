В списках не значится: как КПРФ пожертвовала идеологией ради Грудинина

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин не сможет побороться за депутатский мандат на сентябрьских выборах в Госдуму. Центризбирком РФ исключил экс-кандидата в президенты из общефедеральной части списка КПРФ, в которой он значился под третьим номером.

Причина прозаична и не нова: Грудинин не закрыл счета за границей, по-прежнему предпочитая хранить деньги и ценности в иностранных банках. На это указывает письмо бывшей жены миллиардера Ирины к председателю ЦИК Элле Памфиловой, которое было опубликовано накануне в «Московском комсомольце».

В обращении экс-супруги говорится, что у Грудинина есть доля в компании Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. При этом, согласно российскому законодательству, кандидат в нижнюю палату парламента должен распрощаться с иностранными активами еще к моменту подачи документов на регистрацию.

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«Он владеет офшорной компанией, это позволяет уходить от налогов. У него в настоящий момент существуют акции, он владеет и продолжает владеть», — заявил адвокат Ирины Дмитрий Мальбин.

Защита утверждает, что место в Госдуме необходимо Грудинину для получения депутатской неприкосновенности, чтобы, в том числе, в дальнейшем оказывать давление на бывшую жену. Не лишена меркантильных интересов и позиция КПРФ: якобы партия рассчитывала на Грудинина в качестве «живого кошелька».

После внезапно посыпавшихся на него обвинений Грудинин настоятельно призвал ЦИК «не делать поспешных выводов» и предоставить избирателям самим решать, достоин ли он или его партия места в нижней палате парламента. Он также опроверг сведения о белизском активе.

И, надо сказать, рабочая группа ЦИК едва не поддалась увещеваниям коммуниста. Она напомнила о презумпции добросовестности кандидатов и рекомендовала зарегистрировать весь список КПРФ без изъятий.

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Впрочем, все изменилось 22 июля, когда в ответ на запрос комиссии поступили сведения Генпрокуратуры. Они подтвердили наличие у Грудинина 16 667 акций зарубежной компании Bontro LTD на момент подачи документов на регистрацию. Это стало основанием для исключения его кандидатуры из федерального списка партии.

«Для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, если бы Павел Николаевич был в списке, но мы не можем преступить закон. По итогам нашего решения у всех есть право подать в суд и на нас, и на Генпрокуратуру», — отчеканила Памфилова на заседании.

Депутатские прения

История с офшорными активами Грудинина стара как мир. Однако обнаружили ее не сразу. В сентябре 2016 года директор «Совхоза имени Ленина» безуспешно попытался баллотироваться в Госдуму VII созыва. В избирательной гонке он участвовал, будучи девятым номером в региональной группе №27 от КПРФ, а также проходил по Люберецкому одномандатному округу №121.

Уже в 2017 году он получил заветные депутатские полномочия, став председателем Совета депутатов городского поселения Видное.

ИА Политика Сегодня / Валерия Покидова

Пристальное внимание к своей персоне Грудинин заслужил, выдвинувшись на пост президента РФ на выборах 2018 года от коммунистов. Он занял второе место с 11,77% голосов.

Примечательно, что именно тогда стало известно об иностранных счетах бизнесмена. ФНС установила, что предприниматель имеет 11 иностранных счетов на 50 млн рублей в сумме и 5 кг золота.

Первоначально Грудинин отказался признать этот факт, однако затем сообщил, что закрыл все счета к моменту регистрации. Позднее это подтвердил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Федеральное агентство новостей /

«Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты», — отметил Шевченко.

При этом ряд СМИ заявил, что перед регистрацией Грудинин избавился от ценных бумаг стоимостью порядка 7,5 млрд рублей. Но бизнесмен парировал, что если бы у него были такие деньги, то он бы построил на них медицинский центр, в котором все бы лечились бесплатно.

Однако из песни слов не выкинешь. Сведения о баснословных накоплениях коммуниста невольно бросили тень на его кресло в городском поселении Видное. В конце февраля 2019 года местные депутаты проголосовали за то, чтобы лишить Грудинина мандата, поскольку он не указал наличие у него офшорных счетов в ежегодной декларации о доходах.

Через месяц российский ЦИК по этой же причине отказал ему в передаче вакантного мандата в нижней палате парламента.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

«Крик души»

Получив доступ к власти, Грудинин воспользуется своим положением в личных интересах, не сомневается его бывшая жена Ирина. Пара состояла в браке 37 лет и развелась в июле 2018 года из-за связи бизнесмена с другой женщиной.

После этого между экс-супругами начались длительные судебные тяжбы, которые продолжаются до сих пор. Причина тому — отказ Грудинина добровольно разделить совместно нажитое имущество.

В 2019 году Видновский суд удовлетворил исковые требования Ирины и передал ей 2/3 доли в общем имуществе, а именно 42% всех акций «Совхоза имени Ленина». Решение было обосновано тем, что Ирина — инвалид второй группы, и ей необходимо дорогостоящее лечение.

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Впрочем, такое решение не устроило Грудинина, который обжаловал постановление суда несколько раз. Предприниматель также попытался забрать у Ирины сына и небольшой бизнес, которым она владеет.

«Для меня все происходящее — уничтожение и меня, и моего сына. Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей, как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все. <…> Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит», — обратилась Ирина к Памфиловой.

Опасения экс-супруги миллиардера понятны: коммунист неоднократно оказывал на нее давление. К примеру, в апреле 2021 года Грудинин перекрыл водоснабжение в подмосковной деревне Слобода, где она в настоящее время проживает. Там же он неоднократно отключал электричество, в том числе, в соседних домах.

Федеральное агентство новостей / Сергей Ушаков

Непросто приходится и жителям поселка Совхоз имени Ленина, а также и сотрудникам одноименного предприятия. Они вынуждены терпеть различные лишения по прихоти Грудинина: сначала он отключает в местном Дворце культуры электроэнергию, а затем срывает празднование Масленицы.

«Полный уход от ответственности по делам, связанным с совхозом им. Ленина. Жесткое подавление всех пайщиков и жителей совхоза, которые сегодня добиваются соблюдения своих прав. Использование административного ресурса в полную силу, чтобы не передавать в муниципальную собственность школу, стадион, другие социальные объекты», — посетовала Ирина Грудинина.

«Стыдно за партию»

Впрочем, довольно сомнительное прошлое (и настоящее) не помешало КПРФ поставить миллиардера в начало общефедерального списка кандидатов в Госдуму. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, большую роль сыграла финансовая состоятельность предпринимателя, нежели его политические амбиции.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Думаю, это из-за денег. Бедный человек офшоров в Белизе не имеет. Видимо, огромные средства, которые позволяют Грудинину иметь без проблем офшоры даже в самых экзотических странах, позволяют ему быть, я так предполагаю, спонсором [КПРФ]. Здесь политическое самосознание уходит на задний план и вперед выходят банальные материальные заинтересованности», — заявил он в беседе с «Политикой Сегодня».

Милонов добавил, что в исключении Грудинина из предвыборной гонке нет ничего предосудительного — напротив, ЦИК РФ руководствовался объективными факторами.

«Конечно, это очень постыдно для Коммунистической партии. Мне кажется, что Компартии должны извиниться перед своими сторонниками за то, что они выбрали в качестве кандидатов олигархов, имеющих свои капиталы в заграничных банках. Ведь их идеология когда-то была близка к идеологии социальной справедливости и защиты трудящихся. Неудобно, конечно. Даже мне, хотя я точно не коммунист, но стыдно за партию и подобного рода решения», — подытожил собеседник издания.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в Единый день голосования с 17 по 19 сентября. Центризбирком уже заверил федеральный список кандидатов КПРФ и список кандидатов по одномандатным округам. От коммунистов на выборы пойдут 344 человека.