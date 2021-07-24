"Химки" уступили "Зениту" в матче первого тура чемпионата России по футболу

Матч первого тура РПЛ сезона-2021/22 между "Химками" и "Зенитом" завершился победой гостей со счетом 3:1.

Футболисты "Зенита" 24 июля одержали первую победу в стартовавшем накануне чемпионате России. Матч на стадионе "Арена Химки" завершился со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

Единственный мяч в составе хозяев забил Илья Кухарчук. У "Зенита" отличились Сердар Азмун, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Благодаря победе петербургский клуб набрал три очка и сравнялся с московским "Динамо", которое накануне обыграло "Ростов".