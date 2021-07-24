Врач Лабезник назвала подходящую диету для переболевших COVID-19

Диету, которая лучше всего подходит для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, порекомендовал гастроэнтеролог Леонид Лабезник.

Главная цель при переходе на этот рацион питания — возвращение вкусовых ощущений, которое зачастую проходит медленно. Чтобы ускорить процесс восстановления, пациентам назначают диету "первого и второго стола".

Лабезник порекомендовал включить в рацион питания продукты минимальной термической обработки, то есть отварные блюда и пюре. Также хорошо подойдут мясо, овощи на пару и подсушенный хлеб. Важным элементом диеты является прием пробиотиков, так как он помогает переболевшим COVID-19 восстановить пострадавшую микрофлору кишечника.