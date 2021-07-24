Форвард "Зенита" Дриусси пропустит встречу против «Химок»

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси не поможет сине-бело-голубым в стартовом матче чемпионата России по футболу против "Химок", сообщает официальный сайт клуба.

Одной из наиболее возможных причин отсутствия игрока — его отъезд в Соединенные Штаты Америки. Уже не первое трансферное окно ходят слухи об интересе к Дриусси со стороны "Интера Майами", которым владеет экс-полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.

Себастьян Дриусси пополнил состав петербургского "Зенита" в 2017 году. Боссы сине-бело-голубых заплатили "Ривер Плейту" порядка десяти миллионов евро.