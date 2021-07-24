Простой напиток оказался эффективным средством профилактики тромбоза

Богатый витаминами и антиоксидантами напиток оказывает положительное влияние на многие процессы в организме человека, выяснили ученые.

Гранатовый сок замедляет процессы старения в организме и предотвращает выпадение волос. Напиток способен нормализовать уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшает пищеварение, кровообращение и препятствует железодефицитной анемии.

Сок из граната облегчает симптомы воспаления костей и предотвращает разрушение коллагена в организме. Кроме того, вещества в этом напитке препятствует нарушению свертывания крови и сужения кровеносных сосудов, сообщается на сайте Национальной библиотеки медицины США.