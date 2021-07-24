Пловец Максим Ступин признался, что от еды в Олимпийской деревне можно поправиться

Известный российский пловец Максим Ступин заявил, что на Играх в Токио спортсменов кормят очень вкусно.

Атлет заметил, что для него это первая Олимпиада, поэтому все кажется таким необычным. Ступин добавил, что его удивили размеры кровати в комнатах и еда в столовой, от которой можно набрать лишний вес.

"Олимпийская деревня очень большая, в первый день в ней было трудно ориентироваться", — заметил он во время общения с журналистами.

Ступин во время квалификационного этапа на дистанции 400 м не смог пробиться в финал, заняв всего лишь 18 строчку в таблице. При этом у него есть еще один шанс пройти дальше на дистанции в 200 м. Поклонники молодого атлета надеются, что он покажет лучший результат.