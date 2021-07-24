Правоохранители завершили поиски предполагаемого убийцы сотрудника МВД в Ставрополе

Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе.

Заместитель начальника уголовного розыска МВД в Ставрополе получил девять огнестрельных ранений в области бедра и туловища. Убийство произошло на парковке возле его дома, когда он сидел в машине. Потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование преступления. Личность киллера уже установлена. Им оказался ранее судимый 44-летний уроженец Чечни.