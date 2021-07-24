Руководство ООН признало важность работы российских инструкторов в ЦАР

Российские инструкторы выполняют миротворческую миссию в ЦАР, заявил член Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Хамди Бухари.

Миротворцы миссии ООН (МИНУСКА) бездействуют в ЦАР, хотя должны бороться с бандитами и спасать жизни, передает Федеральное агентство новостей. В отличие от "голубых касок", российские инструкторы занимаются настоящей миротворческой миссией, подчеркнул Бухари.

"Они (россияне. — Прим. ред.) занимаются настоящей миротворческой миссией. Подобный расклад совсем не нравится европейским государствам и организациям, таким как ООН", — отметил представитель УВКБ.

Москва ранее осудила действия Запада, направленные на очернение работы российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. По информации сайта 360tv.ru, главной целью этих усилий является желание обосновать попытки вмешательства Вашингтона и его союзников во внутренние дела страны.