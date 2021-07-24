Глава "Нафтогаза" Витренко объявил о недоверии гарантиям России

"Газпром" выдвинул предложение по сохранению транзита топлива через территорию Украины, на что глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил недоверием.

Предложенные условия на Украине посчитали дискриминационными, а сам Витренко призвал не доверять обещаниям российской стороны.

"Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России", — заявил он.

Условие "Газпрома" состояло в том, что транзит сохраняется, при этом Украина берет на себя обязательство по закупке российского газа.